В Подмосковье кровь и компоненты сдали почти 52 тыс. жителей

С начала 2026 года в Подмосковье донорами стали почти 52 тыс. жителей, что около на 2,8 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря активному участию жителей медицинские организации региона не испытывают недостатка в донорской крови и ее компонентах», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Жители региона могут сдать кровь и ее компоненты в областном центре крови, его филиалах и отделениях переливания крови при больницах. Кроме того, это можно сделать во время регулярных выездных акций. Донорами могут стать совершеннолетние граждане, у которых нет медицинских противопоказаний. Узнать подробнее об этом можно здесь.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.