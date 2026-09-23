В Черноголовке 27 сентября откроется выставка «Капсула памяти»

Общество

Фото: [арт-резиденция «Гало»]

В воскресенье, 27 сентября, в Черноголовке откроется итоговая выставка арт-резиденции «Гало» — «Капсула памяти». Она будет работать по 8 ноября, каждую субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00.

В течение сезона художники знакомились с городом, исследовали архивы и даже изучали переписки. Все это — чтобы создать арт-объекты и мини-выставки, посвященные наследию Черноголовки.

«Капсула памяти» представляет собой маршрут по городу, в том числе по ранее недоступным для посещения локациям: бывшему ЗАГСу, магазину «Цветы» при Оранжерее и проектной мастерской в здании Администрации. Специально для выставки команда резиденции провела в этих помещениях косметический ремонт и превратила их в выставочные залы.

Всего в выставку войдут пять проектов. Три инсталляции раскрывают тему памяти — город-сад, архитектура и даже «черноголовская азбука». Еще два паблик-арт объекта разместятся на Бульваре Академика Мержанова.

Посетить выставку можно самостоятельно по регистрации (бесплатно) или в составе арт-прогулки (по билетам). Узнать о проектах, посмотреть карту инсталляций и зарегистрироваться можно на сайте «Гало» — https://haloresidence.art/2026

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