Подмосковье стало лидером по числу финалистов Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться», ими стали 35 представителей региона. Заключительный этап конкурса пройдет с 13 по 19 октября 2026 года в Тульской области.

В общей сложности в финал вышли 400 лучших наставников страны, которые успешно прошли отборочные испытания и полуфинал проекта. В число регионов-лидеров по количеству финалистов также вошли Москва, Санкт-Петербург и Нижегородская область.

«В октябре участники встретятся в Тульской области, где их ждут деловая и военно-спортивная игра, образовательная программа и защита авторских проектов. По итогам всех испытаний мы определим 106 победителей — их лучшие практики войдут в банк проектов по воспитанию и получат поддержку экспертов для реализации в регионах», — поделился руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

В этом году популярными номинациями стали «Опытный наставник», «Наставник-лидер» и «Начинающий наставник». Участников ждут конкурсные, просветительские и командные форматы. Наставники примут участие в деловой и военно-спортивной игре, образовательной программе, а также представят и защитят авторские проекты. И. о. руководителя Роспатриотцентра Росмолодежи Дмитрий Степыко подчеркнул, что финалистам предстоит не только представлять свои наставнические практики, но и сообща думать над тем, как эти подходы развивать дальше.

Среди участников и финалистов есть и те, для кого наставничество стало продолжением служения стране. Номинации конкурса «Наставник на службе» и «СВОй наставник» объединяют сотрудников силовых структур, участников и ветеранов боевых действий, в том числе специальной военной операции. После завершения конкурса лауреаты могут продолжить участие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.