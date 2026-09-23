В Ленинске-Кузнецком возбуждено уголовное дело после того, как несовершеннолетний мотоциклист без водительских прав совершил наезд на десятилетнюю девочку. Пострадавшая находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщил VSE42.RU .

Авария произошла 22 сентября около 16:00 на площади Кирова. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

По данным следствия, за рулем кроссового мотоцикла KEWS находился 17-летний местный житель. Девочка в момент инцидента переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. От удара ребенок получила ушиб головного мозга — после госпитализации ее поместили в отделение реанимации, где медики в настоящее время борются за ее жизнь.

В ходе проверки полиция установила: подросток, управлявший мотоциклом, не имеет водительского удостоверения. При этом, согласно информации ведомства, в текущем году его уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение — управление транспортным средством без прав. Тем не менее это не остановило юношу от повторного выезда на дорогу.

Кроссовые мотоциклы, такие как KEWS, относятся к категории внедорожной техники — они не предназначены для передвижения по дорогам общего пользования и рассчитаны исключительно на специализированные трассы. Это означает, что управлять ими на городских улицах запрещено вне зависимости от наличия водительского удостоверения. По факту ДТП следственные органы возбудили уголовное дело.

«В соответствии с санкциями статьи, максимальная мера наказания составляет 2 года лишения свободы», — отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Ведомство также обратилось к родителям с предупреждением о недопустимости передачи несовершеннолетним мопедов, мотоциклов и питбайков. Для законного управления такой техникой требуются обучение и водительское удостоверение соответствующей категории.

Кроме того, полиция напоминает пешеходам о необходимости соблюдать правила: пересекать проезжую часть следует только в специально отведенных местах, предварительно убедившись, что приближающийся транспорт уступает дорогу. В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы — они делают пешехода заметным для водителей на большем расстоянии и снижают риск аварий.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе фура попала в серьезную аварию и груз вывалился на трассу 23 сентября.