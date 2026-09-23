В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Утром в среду, 23 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила три балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном движение затруднено на Горьковском, Носовихинском, Калужском, Минском шоссе. Кроме того, пробки есть на Можайском, Киевском, Рублево-Успенском, Новорижском, Ильинском, Пятницком и Ленинградском шоссе.
Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, не забывать про дистанцию и скоростной режим.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.