В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в среду, 23 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила три балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном движение затруднено на Горьковском, Носовихинском, Калужском, Минском шоссе. Кроме того, пробки есть на Можайском, Киевском, Рублево-Успенском, Новорижском, Ильинском, Пятницком и Ленинградском шоссе.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, не забывать про дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.