Учителя из Подмосковья смогут провести срез знаний по информатике

Подмосковные учителя смогут бесплатно проверить уровень знаний по информатике у учеников 5-11-х классов и студентов средних профессиональных образовательных учреждений на осенней диагностике. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С помощью диагностики педагог сможет оценить уровень знаний отдельных учеников или всего класса и при необходимости скорректировать учебные планы. В этом году «Яндекс Учебник» подготовил задания по темам: Цифровая грамотность, Алгоритмизация и основы программирования, Теоретические основы информатики, Информационные технологии.

Чтобы принять участие в диагностике, необходимо зарегистрироваться на образовательной платформе в «Яндекс Учебнике» как учитель, создать класс, добавить в него учеников, а после раздать ученикам логины и пароли. До 30 октября учащимся будут доступны тесты в личных кабинетах.

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