Крупное ДТП на трассе: фуру разорвало от удара, груз разбросан по дороге в Кузбассе

На одной из кузбасских трасс случилось крупное ДТП. Сведения о происшествии быстро распространились по социальным сетям, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, кадры аварии удалось заснять очевидцу, который проезжал мимо. На записи видна белая фура с развороченной передней частью. От удара кузов буквально разорвало — перевозимый груз оказался разбросан по дороге. Асфальт в месте происшествия залит жидкостью неизвестного происхождения и усеян фрагментами разрушенных деталей. Судя по масштабу повреждений, столкновение было сильным.

По информации издания, к настоящему моменту на месте работают дорожные службы, задействован кран-манипулятор. Полосу оградили конусами и установили аварийный знак, чтобы предупредить водителей об опасном участке. Из-за ЧП на трассе скопился затор: автомобили объезжают поврежденный участок медленно, друг за другом, что заметно осложняет движение.

О том, с кем именно столкнулась фура и имеются ли пострадавшие, пока ничего не сообщается. Официальных сведений от ГИБДД не поступало. Остается неизвестным и то, что стало причиной аварии — этот вопрос предстоит выяснить специалистам.

Ранее автоэксперт Славнов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвал три главные опасности непогоды.