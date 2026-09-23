Коростелев высказался о соперничестве с Большуновым в прошлом сезоне

Коростелев единственным из россиян получил право участвовать в Олимпийских играх. Уже после Олимпиады Большунов выиграл пять гонок из шести, а Коростелев не победил ни в одной. При этом Савелий не считает свое выступление провалом из-за разности в графиках подготовки.

«Я понимаю всецело, что какой я путь до этого прошел, какая у нас была разница календарей к тому моменту. И я приехал туда насладиться. Честно, если бы был Саша на Олимпиаде, а я бы сидел в России, мне бы тоже было принципиально поставить его потом на место. Ну, в плане обыграть», — сказал Коростелев.

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда изменила правила получения россиянами нейтрального статуса на сезон 2026/27.