«Добродел» поможет жителям Подмосковья получить адрес

Жители Московской области могут подать заявление на присвоение адреса в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого необходимо открыть мобильное приложение и авторизоваться в нем с помощью ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» — «Земля» и выбрать услугу «Присвоение адреса». Далее в электронной форме потребуется выбрать муниципальное образование, цель обращения, подходящий случай и категорию заявителя, а также прикрепить необходимые документы. Кроме того, в рамках услуги можно подать заявление на аннулирование адреса. Это может потребоваться при ликвидации объекта недвижимости, изменении его адресации или вынесении решения об отказе в государственном кадастровом учете.

Перед подачей заявления нужно проверить наличие адреса у вашего объекта в Государственном адресном реестре. Сделать это можно на официальном сайте.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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