Эксперт Кистанова назвала наиболее богатый кислотами омега-3 продукт

По словам эксперта Елены Кистановой, кислоты омега-3 наиболее часто черпают из рыбы, тем не менее много этого элемента содержат семена чиа. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что в них также относительно сбалансированы белки, жиры и углеводы.

По мнению Кистановой, это прежде всего а-линоленовая, линолевая, олеиновая, стеариновая и пальмитиновая кислоты.

Она также подчеркнула, что в данном продукте содержится полезная клетчатка.