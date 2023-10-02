Эксперт Козырева объяснила опасность подгнивших овощей и фруктов

Часто на прилавках магазинов и рынков можно увидеть уцененные овощи и фрукты, которые слегка подгнили. Эксперт Ирина Козырева рассказала о последствиях для здоровья их употребления в пищу. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, плесень и гниль являются отравой, насыщающей любой плод.

Эксперт уточнила, что даже при незначительном употреблении в пищу подобных продуктов в организме накапливаются вторичные продукты обмена веществ плесневых грибов, которые в свою очередь снижают иммунитет, наносят вред многим органам, вызывают болезни крови и кожи, а также нарушают репродуктивную функцию.

По ее мнению, эти вещества, называемые микотоксинами, невозможно смыть водой и уничтожить при помощи термической обработки.