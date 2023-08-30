Эксперт Кулагин назвал способы определить некачественные тартар и сашими в ресторане

По словам эксперта Павла Кулагина, блюда из сырых рыбы и мяса долгое время пользуются спросом у гурманов, прежде всего тартар и сашими. Он отметил, что при этом продукты, не подвергнутые термической обработке, могут вызвать проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Life.ru .

Эксперт пояснил, что сашими должен быть планомерно бордового цвета с очень тонкими прожилками или без них и иметь запах только рыбы.

По его мнению, тартар должен быть обычного красного цвета и иметь адекватную толщину и запах мяса.