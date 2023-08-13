Эксперт Кулишенко назвала необходимый объем времени на занятия спортом для укрепления здоровья
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По словам эксперта Ирины Кулишенко, занятия спортом положительно влияют на организм, однако не стоит тратить на занятия физкультурой более семи часов в неделю. Об этом сообщает Life.ru.
Она пояснила, что физическая нагрузка оказывает положительное влияние на печень и органы пищеварения.
По мнению эксперта, следует делать утром гимнастику, днем – физкультминутки, а также совершать пешие прогулки.