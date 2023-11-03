Эксперт Курбатова назвала способы убрать вздутие живота
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Вздутие живота после приема пищи может быть вызвано разными причинами, тем не менее его можно сократить. Эксперт Екатерина Курбатова назвала способы избавиться от данной проблемы. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По ее словам, следует употреблять пищу небольшими порциями, хорошо ее пережевывая, не стоит пить через соломку и разговаривать во время приема пищи.
Эксперт добавила, что необходимо добавить в рацион ферментированные продукты, сократить потребление продуктов из группы FODMAP.
По ее мнению, также полезна будет физическая нагрузка после приема пищи, вроде зарядки или прогулки, стоит увеличить употребление воды.