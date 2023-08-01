Эксперт Лебедев предупредил, каким ужасом для здоровья может обернуться фото с животными на улице

Хотите серьезных проблем со здоровьем? Тогда сделайте фотографию с животным на улице и приблизьте риск заражения сальмонеллезом, бешенством, столбняком или даже тропической лихорадкой, рассказали в Роспотребнадзоре.

Со слов ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Михаила Лебедева, опасность передачи от животного к человеку в ходе тактильного общения общих для обоих инфекций является более чем вероятной.

«Самое опасное в таких фотосессиях – это болезни, которые животное может передать человеку. Ведь нет никакой гарантии, что "животное-фотомодель" содержится в надлежащих условиях, получило все необходимые прививки и его регулярно осматривает ветеринарный врач», - сказал Лебедев в беседе с РИА Новости.

Эксперт предупредил, от змей или ящериц можно заполучить различные кожные заболевания и сальмонеллез, птицы гарантировано передадут орнитоз.

«Орнитоз это острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением дыхательной и пищеварительной систем. Нередко тропический попугай инфицируется на родине, а затем привозит эту болезнь с собой», - пояснил специалист.

Ну а обезьяны, как добавил Лебедев, это практически весь спектр существующих человеческих недугов, среди которых можно особо выделить кишечные инфекции, вирусный гепатит, бешенство, а также всевозможные тропические лихорадки, заключил представитель Роспотребнадзора.