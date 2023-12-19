Эксперт Лялина рассказала о пользе отвара из овощей для кожи рук

Оливье является традиционным новогодним блюдом. По словам эксперта Ирины Лялиной, вода, оставшаяся после варки овощей для салата, является ценной, поскольку при варке овощей в отвар выделяется большой объем питательных полезных веществ. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что в нем имеются калий, магний, железо и фосфор, стимулирующие рост и развитие растений и участвующие в фотосинтезе, они также могут служить защитой цветов против болезней.

По мнению эксперта, его также можно применять при лечении язвенной болезни, также благоприятно влияет на кровеносную систему. Кроме того, если подержать в остывшем отваре руки, то они будут белее и мягче, а для умывания лица отвар может служить тоником.

Она добавила, что также его можно использовать для чистки хрусталя и изделий из мельхиора.