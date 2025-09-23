Эксперт Махова рассказала, как питаться, чтобы реже страдать от мигрени

Правильное питание может стать важным дополнением к лечению симптомов мигрени. Об этом заявила руководитель Центра компетенций по развитию растительной продукции Роскачества Олеся Махова. Ее слова, озвученные в ходе беседы, приводит «Лента.ру» .

В Роскачестве рассказали, как с помощью питания можно уменьшить частоту мигреней. Специалистка отметила, что помимо лекарств, важно обратить внимание на рацион и увеличить количество растительных продуктов. Она подчеркнула, что цельнозерновые крупы и листовые овощи, богатые витамином В2, помогают снизить количество приступов.

Также в организации обратили внимание на магний — его нехватка часто встречается у людей, страдающих от мигреней. Эксперт Махова объяснила, что магний содержится в листовой зелени, шпинате, орехах, тыквенных семечках и бобовых. Кроме того, имбирь и куркума обладают противовоспалительными свойствами. Регулярное употребление этих продуктов, по мнению специалистки, способно уменьшить силу и длительность головной боли.

Информация носит ознакомительный характер и не является медицинским советом.