Эксперт Малеев развеял миф об опасности питья воды из-под крана

Имеется множество мифов о воде, и вера в ряд из них может навредить здоровью. Эксперт Максим Малеев рассказал, что является правдой, а что – мифом. Об этом сообщил Life.ru.

По его словам, существует десять наиболее популярных мифов о воде. Так, один из них гласит, что небезопасно пить воду из-под крана. Тем не менее по ГОСТу Р 51232-98, водопроводная вода в нашей стране безопасна для употребления, хотя ее качество может зависеть от субъекта РФ и состояния водопроводных систем.

Эксперт подчеркнул, что бутилированная вода является далеко не надежной альтернативой, поскольку иногда при ее производстве нарушаются санитарные нормы, что может привести к заражению кишечной палочкой или другими опасными бактериями.

По его мнению, то, что дистиллированная вода полезна, также является заблуждением, поскольку она лишена всех примесей, а полезные минералы, вроде кальция, магния и натрия, тоже отсутствуют. Кроме того, многие считают, что пить «сырую воду» опасно, однако в процессе кипячения погибает большинство болезнетворных микроорганизмов, а необходимые неорганические примеси выпадают в осадок, что также делает жидкость пустой.

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