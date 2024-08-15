Подмосковный врач Андросова раскрыла, можно ли беременным пить много воды

«Действительно, в этом вопросе лучше соблюдать меру, но отказ от воды — это миф, причем миф вредный. Беременной женщине нужно выпивать полтора или даже два литра жидкости в сутки, и желательно, чтобы большую часть от этого объема составляла чистая питьевая вода, а остальную — натуральные напитки», — рассказала врач.