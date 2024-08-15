Подмосковный врач Андросова раскрыла, можно ли беременным пить много воды
Фото: [ГБУЗ МО МОНИИАГ им. В.И.Краснопольского]
Мнение о том, что беременным женщинам нельзя пить большое количество воды из-за отеков, является мифом, однако, отказываться от нее полностью нельзя. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог МОНИИАГ Яна Андросова, передает Министерство здравоохранения Московской области.
«Действительно, в этом вопросе лучше соблюдать меру, но отказ от воды — это миф, причем миф вредный. Беременной женщине нужно выпивать полтора или даже два литра жидкости в сутки, и желательно, чтобы большую часть от этого объема составляла чистая питьевая вода, а остальную — натуральные напитки», — рассказала врач.
При этом пить минеральную воду с солями беременным нежелательно, добавила она. Андросова также советует не злоупотреблять напитками, в которых содержится кофеин, во время беременности, а также пить чай в разбавленном виде.
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