Эксперт Малоземов назвал рекомендуемый объем употребления в пищу копченой и вяленой рыбы

По словам эксперта и телеведущего Сергея Малоземова, вяленая и копченая рыба являются популярными среди жителей нашей страны, однако далеко не самые полезные угощения. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что ключевая опасность указанных продуктов заключается в высоком содержании соли, которой в них содержится свыше 10%, то есть суточный максимум соли. Как известно, при превышении данного порога в разы возрастает риск развития гипертонии и, соответственно, ее последствий. Кроме того, в сочетании с пивом вяленая или копченая рыба может нанести организму двойной удар.

По мнению эксперта, таким способом приготовленную рыбу следует употреблять в качестве праздничного блюда с добавлением большого количества овощей, прежде всего с большим содержанием калия.

Он отметил, что в случае, если у человека нет проблем с артериальным давлением, то употреблять копченую или вяленую рыбу можно пару раз в неделю в небольшом объеме.