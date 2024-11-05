Эксперт Мещерякова заявила, что нейросеть уже может определить дату смерти человека
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По словам главы компании-разработчика медсервисов на основе ИИ Анны Мещеряковой, ученые научили нейросеть прогнозировать дату смерти человека по кардиограмме. Об этом сообщает радио Sputnik.
Она добавила, что на данный момент ключевой задачей является максимальное продвижение продолжительности жизни вправо.
По мнению эксперта, данная разработка называется своего рода «калькулятором смерти».
Ранее выяснилось, как нейросети помогают лечить людей.