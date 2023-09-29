Эксперт Насыпова рекомендует употреблять в пищу баклажаны для поддержания уровня сахара в крови

По словам эксперта Натальи Насыповой, баклажаны способствуют нормализации уровня сахара в крови. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что это низкокалорийный продукт, содержащий большое количество клетчатки и витаминов, а также веществ-антиоксидантов.

По мнению эксперта, в баклажанах содержится большое количество полифенолов, увеличивающих выработку инсулина.

Она также предупредила, что из-за наличия в баклажанах соланина могут обостриться воспалительные процессы, прежде всего артрит.