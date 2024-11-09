Эксперт Никулаева пояснила, чем полезны сухие овощи

Ряд свежих овощей могут потерять большую часть питательных веществ, пока просто лежат в морозилке, если хранить их неправильно. Эксперт Елена Никулаева в каком виде лучше употреблять овощи, как их правильно замораживать, чтобы извлечь из них максимальную пользу для организма. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, из всех современных методов обработки пищевых продуктов сушка является одним из самых «бережных», поскольку позволяет сохранить самый большой объем питательных веществ.

Эксперт добавила, что чем ниже температура сушки овощей, тем больше полезных элементов они сохраняют. Тем не менее стоит помнить о том, что сухие овощи и фрукты в виде снеков нередко содержат растительное масло, известное своим неоптимальным балансом жирных кислот, поэтому далеко не во всех случаях их можно считать здоровой пищей.

По ее мнению, процесс удаления воды из фруктов и овощей нужно проводить при небольших температурах. Чем выше температура во время сушки, тем меньше полезных веществ останется в продукте. Однако лук практически полностью сохраняет полезные свойства при сушке, болгарский перец как один из лидеров по содержанию витамина С также от термообработки не страдает.

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