Подмосковный кардиолог рассказала о пользе овощей разных цветов

Кардиолог Красногорской больницы Ирина Шошина рассказала о пользе овощей и фруктов в зависимости от их цвета. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области в рамках Недели популяризации потребления овощей и фруктов.

В овощах и фруктах желтого цвета содержится много каротиноидов, которые важны для укрепления сердца и сосудов. Оранжевые плоды содержат большое количество бета-каротина. Этот антиоксидант обладает противораковыми свойствами. Антиоксидантов много и в сиреневых плодах, в том числе в баклажанах, голубике, винограде.

Плоды красного цвета содержат флавоноиды. Они защищают организм от воздействия свободных радикалов и помогают дольше сохранить молодость. Кроме того, красные овощи и фрукты помогают снять воспаление мочевыводящих путей и снизить риск рака.

В зеленых плодах содержится большое количество витаминов А, В, С, а также хлорофилла, магния, калия и кальция. Все это помогает улучшить процесс пищеварения и укрепить нервы.