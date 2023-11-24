Эксперт по питанию Валеева назвала продукты, в которых отсутствуют антибиотики

В наше время проблема антибиотиков не ограничивается только лекарственными препаратами. Они в значительном объеме проникают в ежедневную пищу через мясо, молоко и иные продукты. Психолог по осознанному питанию Лиана Валеева рассказала, что необходимо знать о наличии антибиотиков в пище и каким образом избежать негативных последствий. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По ее словам, антибиотики содержатся в мясе, молоке, рыбе и морепродуктах, овощах и фруктах.

Эксперт отметила, что потребление антибиотиков в таком виде приводит к резистентности к ним, а также меняет баланс микроорганизмов в кишечнике.

По ее мнению, для того чтобы избежать наличия антибиотиков в пище следует приобретать органические продукты, поддерживать устойчивое рыболовство, разнообразить рацион.