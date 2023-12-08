Эксперт по выживанию Халилов перечислил методы согреться на морозе

Зимний сезон не является поводом отказываться от прогулок, а отдельным людям приходится много времени проводить на улице в силу своей профессии. По словам эксперта по выживанию Эдуарда Халилова, имеются приспособления, которые могут сделать пребывание на свежем воздухе в мороз комфортнее и безопаснее. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что прежде всего необходимо применять различные грелки, разновидности которых можно приобрести в спортивных магазинах.

По мнению эксперта, также эффективны грелки, встраиваемые прямо в одежду.

Он отметил, что согреться помогут легкие пуховые куртки, теплые ботинки, перчатки или рукавицы, калорийное питание питаться.