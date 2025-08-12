Эксперт пояснил, можно ли пользоваться прошлогодним солнцезащитным кремом

С окончанием пляжного сезона многие задаются вопросом – стоит ли оставлять неиспользованный солнцезащитный крем до следующего года. Химик Андрей Дорохов объяснил Life.ru, как определить, сохранит ли средство свои защитные свойства.

По его словам, ключевую информацию содержит маркировка на упаковке. Производители указывают срок годности закрытого продукта (обычно два-три года) и период использования после вскрытия (обозначается символами 6M или 12M). Средства с маркировкой 3M или без специального значка лучше использовать сразу.

Эксперт добавил, что тем не менее даже при соблюдении сроков важно правильное хранение. Идеальные условия – закрытый шкаф при температуре 15-25 °C. Перегрев в машине или на солнце может полностью разрушить UV-фильтры.

По его мнению, визуальные изменения – верный признак испорченного крема. Расслоение текстуры, необычный цвет или запах свидетельствуют о начале окислительных процессов. Такой продукт не только потерял эффективность, но и может навредить коже.

Ранее были названы главные правила защиты от солнечных ожогов.