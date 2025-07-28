Названы главные правила защиты от солнечных ожогов

Летний сезон требует особого подхода к защите кожи — об этом предупредила врач Екатерина Дмитренко в беседе с RuNews24.ru. Эксперт назвала правила, которые помогут обезопасить себя и свою семья во время солнечной активности.

Солнечные ожоги, которые многие считают временной неприятностью, на самом деле могут привести к серьезным последствиям, включая преждевременное старение кожи и повышение риска онкологических заболеваний.

Специалист подчеркивает: солнцезащитный крем с SPF 30+ — обязательный минимум для взрослых, а для детей лучше выбирать средства с SPF 50. Важно не просто нанести крем, а делать это правильно: за 15-20 минут до выхода на солнце, равномерно распределяя по всем открытым участкам тела. Повторное нанесение необходимо после каждого купания — даже водостойкие средства теряют эффективность при контакте с водой.

Одежда может стать дополнительным барьером для ультрафиолета. Светлые хлопковые и льняные ткани отражают солнечные лучи, тогда как синтетика часто пропускает их. Широкополые шляпы защищают не только лицо, но и уши — одну из самых уязвимых для меланомы зон.

Особое внимание врач уделяет временным ограничениям. С 11:00 до 16:00 солнечная активность достигает пика — в эти часы даже солнцезащитные средства не гарантируют полной безопасности. Для детей младше трех лет пребывание под прямыми лучами в этот период вообще недопустимо.

Простая формула безопасного загара: 15 минут на солнце — 45 минут в тени. Такой режим позволяет получить необходимую дозу витамина D без риска ожогов. Помните: покраснение кожи — это уже повреждение, а не «первая стадия загара». При первых признаках ожога нужно немедленно уйти в тень и обработать кожу пантенолом.

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