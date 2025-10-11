Эксперт предупредил о последствиях привычки пить вино ежедневно

Эксперт предупредил о скрытых рисках регулярного употребления алкоголя по вечерам. По словам нарколога, безобидная на первый взгляд привычка может привести к серьезной зависимости. Об этом сообщила «Лента.ру» , цитируя врача Андрея Тюрина.

Специалист пояснил, что главная опасность вечернего бокала вина заключается в иллюзии безвредности. Человек оправдывает себя тем, что выбирает некрепкий напиток и не уходит в запои. Однако регулярное употребление алкоголя провоцирует искусственную стимуляцию выработки дофамина — гормона удовольствия.

Мозг быстро привыкает к легкому способу получения положительных эмоций и начинает требовать повторения. В результате формируется устойчивая связь между расслаблением и алкоголем. Постепенно естественные методы снятия стресса — физическая активность, увлечения или прогулки — теряют эффективность.

Со временем для достижения желаемого эффекта требуется увеличивать дозу или крепость напитков. Как подчеркивает врач, безобидный ритуал плавно перерастает в систематическое употребление алкоголя, что может привести к развитию полноценной зависимости. Этот процесс обычно происходит незаметно для самого человека.

