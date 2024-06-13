Эксперт Пронина назвала случаи, когда печень трески теряет свою полезность

Многим известно о пользе печени трески, которая продается в магазинах в виде консервов, приправленных солью, черным перцем и лавровым листом. Эксперт Ирина Пронина пояснила, кому стоит включить указанный продукт в рацион, а кому — лучше избегать. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, в состав печени атлантической трески входит свыше 60% жира, следовательно, много жирорастворимых витаминов и ненасыщенных жирных кислот, относящихся к антиоксидантам.

Эксперт отметила, что, так как жирорастворимые витамины медленно выводятся из организма, имеется риск их передозировки. Хотя передозировка витаминов случается нечасто, тем не менее она так же вредна, как и дефицит. Также злоупотреблять печенью трески не следует людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, поскольку жиры в их организме усваиваются хуже.