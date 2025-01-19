Эксперт раскрыл, что на самом деле подразумевается под препаратами крови

Эксперт просветительского проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» Иван Семенов раскрыл, что такое препараты крови, как их получают и какие заболевания можно вылечить с их помощью. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, указанные препараты и применяют в терапии самого широкого круга заболеваний. Большую часть препаратов крови получают из ее жидкой составляющей — плазмы, которая богата полезными веществами, отвечающими за разные процессы в организме человека. Когда по какой-то причине пациенту не хватает собственных веществ, плазма донора и препараты на ее основе могут спасти ему жизнь.

Эксперт пояснил, что переливания плазмы необходимы при обильных кровотечениях, ряде травм и ожогов, в случае осложненных родов, а также при ряде заболеваний.

По его мнению, человеческая кровь является уникальным материалом, в настоящее время у нее отсутствуют искусственные аналоги, однако в ее применении много ограничений: высокие требования к здоровью донора, ограниченный срок хранения материалов, запрет на очень частые донации.

Ранее сообщалось, что около 80 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в прошлом году.