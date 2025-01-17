Около 80 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в прошлом году
В Подмосковье за год заготовили 78 тонн донорской крови
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье за прошлый год было заготовлено 78 тонн донорской крови и ее компонентов, передает Министерство здравоохранения Московской области.
В общей сложности кровь в 2024 году сдали порядка 60 тыс. человек. В их числе — почти 19 тыс. жителей, которые стали донорами впервые.
За год областной центр крови организовал 317 выездных донорских акций — студенческих, корпоративных, общегородских. Они прошли в 39 муниципалитетах. Лидерами по числу доноров в их рамках стали Российская таможенная академия, НПП «Исток» и Дубна.
Также в Подмосковье в прошлом году более 1,7 тыс. жителей были включены в регистр доноров костного мозга. Кроме того, 689 человек были признаны Почетными донорами России.