В Высоково обсудили варианты обустройства детской площадки

Заместитель главы округа провел обход деревни Высоково после обсуждения состояния территории с жителями. Вместе с профильными специалистами он осмотрел участок, где ранее планировалось завершить обустройство детской площадки.

Реализовать проект в 2025 году не удалось из-за реестровой ошибки и смещения кадастровых границ. При этом специалисты Управления благоустройства успели подготовить основание для будущей площадки.

По итогам осмотра заместитель главы округа поручил выполнить работы, которые можно провести уже сейчас. На территории необходимо убрать мусор и молодую поросль борщевика, демонтировать аварийные элементы, а также провести ямочный ремонт дороги и лежачих полицейских.

Разместить имеющиеся игровые конструкции непосредственно на подготовленном асфальтовом основании технически невозможно. При этом рядом находится площадка для футбола и волейбола. По состоянию покрытия можно предположить, что в настоящее время она используется не слишком активно.

Фото: [ Пресс-служба Администрации г.о. Мытищи ]

Чтобы определить дальнейшую судьбу спортивной зоны, специалисты встретятся с местными жителями и детьми. Вместе они обсудят востребованность площадки и возможность временного размещения там игровых комплексов.

Полноценную современную детскую зону в Высоково планируют обустроить в 2027 году по программе губернатора Московской области. Окончательное решение по организации пространства будет принято после встречи с жителями.

Кроме того, в рамках рабочей поездки заместитель главы округа посетил Пироговский, где сейчас строится крупнейшая из запланированных на 2026 год детских площадок. Параллельно специалисты приводят в порядок прилегающую территорию и готовят проект озеленения, чтобы благоустроить пространство комплексно.