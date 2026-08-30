Не в минусе, но доходность упала: глава «Союзмолока» об истинном положении дел в АПК

Закупочные цены на сырое молоко в России, упавшие в отдельных регионах более чем на 20% в конце 2025 года и первой половине 2026 года, начинают постепенно восстанавливаться. Ожидается, что за счет роста внутреннего спроса и экспорта доходность производителей продолжит увеличиваться как минимум до конца года. Об этом в интервью на форуме «Технопром-2026» сообщил генеральный директор союза «Союзмолоко» Артем Белов информационному агентству ТАСС.