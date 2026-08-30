Не в минусе, но доходность упала: глава «Союзмолока» об истинном положении дел в АПК
В «Союзмолоке» оценили влияние экспорта и спроса на доходность фермеров
Закупочные цены на сырое молоко в России, упавшие в отдельных регионах более чем на 20% в конце 2025 года и первой половине 2026 года, начинают постепенно восстанавливаться. Ожидается, что за счет роста внутреннего спроса и экспорта доходность производителей продолжит увеличиваться как минимум до конца года. Об этом в интервью на форуме «Технопром-2026» сообщил генеральный директор союза «Союзмолоко» Артем Белов информационному агентству ТАСС.
Динамика рынка и факторы восстановления
Спад потребления в 2025 году привел к корректировке цен, однако отрасль сохраняет положительную рентабельность:
- Прогноз по ценам: Начиная с сентября 2026 года производители фиксируют в контрактах увеличение стоимости сырья на ₽0,5–1,5 за литр.
- Причины прошедшего спада: В 2025 году на фоне роста объемов производства сырья произошло существенное снижение потребления молочной продукции.
- Текущая рентабельность: Несмотря на падение доходности по сравнению с прошлым годом, молочное животноводство оставалось прибыльным и не уходило в отрицательную зону.
- Драйверы роста: Восстановлению доходов производителей будут способствовать активизация внутреннего спроса и наращивание экспортных поставок в страны постсоветского пространства и дальнее зарубежье.