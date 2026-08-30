Жесткий запрет с 30 августа: почему жителям Томской области запретили выгуливать домашнюю птицу
«КП»: в Томской области ввели запрет на выгул домашней птицы
В Томской области из-за старта сезона охоты и риска заноса высокопатогенного гриппа птиц перелетными пернатыми ввели жесткие ограничения для владельцев личных подворий. Россельхознадзор предписал перевести всю домашнюю птицу на безвыгульное содержание и строго соблюдать ветеринарные нормы биологической безопасности. Об этом сообщает газета Комсомольская правда.
Меры биологической безопасности и правила содержания
Специалисты усилили контроль на фоне открытия сезона охоты и миграции дикой водоплавающей птицы:
- Требования к содержанию: Запрещен любой выгул домашней птицы и ее контакт с дикими или синантропными пернатыми. Кормление и поение должны производиться только внутри закрытых помещений.
- Ограничение доступа к водоемам: Домашней птице категорически запрещен доступ к открытым естественным водоемам.
- Правила для охотников и подворий: Запрещается отлавливать дикую птицу для домашнего содержания, потрошить добычу на территории дворов и скармливать отходы животным.
- Покупка и хранение: Корма и инвентарь должны храниться в изолированных местах. Покупка птицы разрешена только в санкционированных точках при наличии ветеринарно-сопроводительных документов.
- Ответственность: За нарушение правил предусмотрена административная ответственность и штрафы. При обнаружении симптомов болезни или падеже необходимо сразу обращаться в госветслужбу.