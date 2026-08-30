Несколько прилетов: экстренные службы экстренно выехали на места возгораний в Белгороде

После удара со стороны ВСУ по территории Белгорода, по предварительным данным, имеются пострадавшие среди мирных жителей. Также зафиксированы повреждения инфраструктуры и несколько возгораний в местах прилетов боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.