Несколько прилетов: экстренные службы экстренно выехали на места возгораний в Белгороде

ТАСС: при ударе ВСУ по Белгороду пострадали люди

Общество

После удара со стороны ВСУ по территории Белгорода, по предварительным данным, имеются пострадавшие среди мирных жителей. Также зафиксированы повреждения инфраструктуры и несколько возгораний в местах прилетов боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

Текущая ситуация в городе и действия служб

Глава региона прокомментировал последствия обстрела в своем Telegram-канале:

  • Пострадавшие и разрушения: Поступили предварительные данные о раненых, а также о нескольких очагах возгораний в городской черте.
  • Работа экстренных служб: На места происшествий выехали оперативные службы, спасатели и бригады скорой помощи для ликвидации пожаров и оказания медпомощи.
  • Официальные заявления: Врио губернатора Александр Шуваев держит ситуацию под контролем, данные о масштабе повреждений уточняются.
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