Несколько прилетов: экстренные службы экстренно выехали на места возгораний в Белгороде
ТАСС: при ударе ВСУ по Белгороду пострадали люди
После удара со стороны ВСУ по территории Белгорода, по предварительным данным, имеются пострадавшие среди мирных жителей. Также зафиксированы повреждения инфраструктуры и несколько возгораний в местах прилетов боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.
Текущая ситуация в городе и действия служб
Глава региона прокомментировал последствия обстрела в своем Telegram-канале:
- Пострадавшие и разрушения: Поступили предварительные данные о раненых, а также о нескольких очагах возгораний в городской черте.
- Работа экстренных служб: На места происшествий выехали оперативные службы, спасатели и бригады скорой помощи для ликвидации пожаров и оказания медпомощи.
- Официальные заявления: Врио губернатора Александр Шуваев держит ситуацию под контролем, данные о масштабе повреждений уточняются.