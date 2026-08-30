Пик с полуночи до утра: ученые РАН предупредили о сильной магнитной буре класса G2
В субботу, 29 августа, Землю накрыла мощная геомагнитная активность, достигшая на пике почти 6 баллов («красный» уровень), что соответствовало параметрам бури класса G2. Специалисты предупреждали метеозависимых жителей Волгоградской области о риске ухудшения самочувствия. Об этом пишет сетевое издание Волгоградская правда.
Хронология геоударов и рекомендации врачей
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, геомагнитная обстановка развивалась по следующему сценарию:
- Пиковые часы (00:00–06:00): Фиксировалась магнитная буря мощностью почти в 6 баллов.
- Утренний период (06:00–12:00): Магнитосфера оставалась возбужденной, сила ударов снизилась до 4,5–5 баллов («оранжевый» уровень).
- Спад активности (после 12:00): Наблюдалось постепенное затихание колебаний до 3–3,5 баллов.
- Вероятность возмущений: Ученые оценивали шанс развития магнитной бури в 75%, а вероятность спокойной магнитосферы составляла лишь 10%.
- Советы метеопатам: В периоды высокой солнечной активности специалистами рекомендуется соблюдать питьевой режим, избегать физических перегрузок и уделять больше времени отдыху.