Пик с полуночи до утра: ученые РАН предупредили о сильной магнитной буре класса G2

В субботу, 29 августа, Землю накрыла мощная геомагнитная активность, достигшая на пике почти 6 баллов («красный» уровень), что соответствовало параметрам бури класса G2. Специалисты предупреждали метеозависимых жителей Волгоградской области о риске ухудшения самочувствия. Об этом пишет сетевое издание Волгоградская правда.