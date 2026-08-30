Отмена пенальти на 83-й минуте: почему судьи изменили решение в матче «Краснодара»
«СЭ»: экс-арбитр ФИФА разобрал отмену пенальти в матче «Краснодара»
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал спорный эпизод на 83-й минуте матча 6-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом», где после вмешательства ВАР был отменен первоначально назначенный 11-метровый удар. Эксперт отметил сложность оценки динамичных моментов рефери в реальном времени. Об этом передает корреспондент Эмануил Ватерман для издания Спорт-Экспресс.
Разбор ключевого момента и судейского решения
Эпизод произошел при минимальном преимуществе краснодарцев (1:0) на исходе второго тайма:
- Суть инцидента: Полузащитник «быков» Кевин Ленини вступил в контакт с полузащитником «Ростова» Иваном Комаровым на границе штрафной площади.
- Решение арбитра: Главный судья Никита Новиков первоначально указал на «точку», однако изменил позицию после сигнала ВАР и самостоятельного просмотра повтора.
- Мнение эксперта: Алексей Николаев подчеркнул, что контакт был минимальным, и в высокой динамике игры рефери физически тяжело сразу определить первопричину падения без повторов.
- Контекст в РПЛ: Журналисты отмечают последовательную проблему с трактовками ВАР в текущем сезоне, приводя в пример аналогичные споры в матчах «Спартак» — «Ахмат» и ЦСКА — «Ростов».