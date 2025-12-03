Эксперт рассказала о новой системе ухода за полостью рта

Старая догма о двухразовой чистке зубов уступает место новому, более комплексному пониманию гигиены полости рта. Как объясняет эксперт Станислава Путняя, ключевая цель — не механическое выполнение процедуры, а системное разрушение бактериальных структур, которые формируют опасный налет в течение всего 12 часов. Именно поэтому чистка дважды в день — это необходимый минимум, а в некоторых ситуациях может потребоваться и чаще. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Раскрывая тему, специалист подчеркивает, что обычная щетка — лишь один инструмент в арсенале. Она физически не может справиться с налетом в труднодоступных зонах: межзубных промежутках, десневых карманах и у дальних зубов. Для полноценного ухода необходим целый набор, включающий зубную нить, межзубные ершики и монопучковую щетку. Подход должен быть таким же тщательным, как уборка в доме, где для каждого уголка нужен свой инструмент. При этом каждый зуб требует индивидуального внимания, ведь это самостоятельный орган со сложным строением.

По ее словам, последствия пренебрежения такой системной гигиены выходят далеко за рамки кариеса. Кровоточивость десен — это не повод прекращать чистку, а сигнал о воспалении, которое требует еще более тщательного удаления бактерий. Опасен и зубной камень: под ним скапливаются патогенные микроорганизмы, которые через кровоток могут негативно влиять на здоровье сердца и сосудов. Эксперт также развенчивает популярные мифы: правило двух минут устарело, а чистить зубы сразу после еды вредно, так как размягченная кислотой эмаль становится уязвимой для повреждений.

