Эксперт рассказала о рисках чтения анализов через интернет и ИИ

Врач-терапевт и майер-терапевт медицинского курорта VERBA Светлана Жернова заявила, что самостоятельная расшифровка медицинских анализов все чаще становится причиной повышенной тревожности у пациентов. Об этом специалист рассказала в интервью « Газете.Ru ».

По словам врача, тревога считается естественной реакцией организма на неопределенность, однако доступность медицинской информации в интернете усиливает это состояние. Современные люди стремятся контролировать здоровье с помощью данных и результатов исследований, но отсутствие профессиональной подготовки нередко приводит к ошибочным выводам.

Жернова отметила, что многие пациенты пытаются самостоятельно сравнивать показатели анализов с референсными значениями и воспринимают любые отклонения как признак заболевания. При этом специалист подчеркнула, что лабораторные нормы являются статистическими показателями и могут отличаться у разных людей без наличия патологии.

Врач также обратила внимание на то, что росту самодиагностики способствует снижение доверия к медицинским специалистам. Кроме того, лабораторные исследования стали значительно доступнее, поэтому пациенты все чаще назначают обследования себе самостоятельно, а затем пытаются трактовать результаты через интернет или искусственный интеллект.

По мнению Жерновой, корректная оценка анализов возможна только при комплексном подходе, который включает изучение анамнеза, симптомов и общего состояния человека.

Специалист посоветовала не игнорировать тревожность, а направлять внимание на грамотную диагностику и обращение к врачам, которым пациент доверяет. Она подчеркнула, что полноценная консультация и индивидуально подобранный план обследования позволяют либо своевременно выявить заболевание, либо сформировать персональные рекомендации по сохранению здоровья.

