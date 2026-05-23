Стоматологи назвали самый опасный напиток для зубов

Главный врач «НС Мед» Виктория Кравченко заявила в разговоре с « РГ », что наибольший вред зубам наносят не сладости, а сладкие газированные напитки, особенно если употреблять их небольшими порциями в течение дня.

По словам специалиста, постоянное воздействие кислой среды не позволяет зубной эмали восстанавливаться. Врач отметила, что регулярное употребление колы, энергетиков и других сладких напитков значительно повышает риск повреждения зубов.

Кравченко также подчеркнула, что негативно на состоянии полости рта сказываются частые перекусы и продукты с повышенной кислотностью. При этом полезными для зубов считаются продукты, требующие активного пережевывания. В частности, речь идет о яблоках, моркови и твердых овощах, которые способствуют естественному очищению эмали.

Для поддержания прочности зубов стоматолог рекомендовала включать в рацион продукты с высоким содержанием кальция и белка — рыбу, яйца и зелень. Кроме того, важную роль играет достаточное потребление воды.

Главный врач сети «Российского центра дентальной имплантации» Сабит Алиев, в свою очередь, обратил внимание на значение слюны для здоровья полости рта. Он пояснил, что слюна помогает нейтрализовать кислоту, насыщает зубы минералами и выполняет антисептическую функцию. По словам специалиста, если способность слюны нейтрализовать кислоту снижена, зубная эмаль начинает разрушаться быстрее. Также он отметил, что особенности состава слюны могут передаваться по наследству.

