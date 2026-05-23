Мясников предупредил об опасности ночной головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что сильная головная боль, возникающая ночью, может свидетельствовать о серьезных и потенциально смертельных заболеваниях. Об этом специалист рассказал в эфире программы « О самом главном » на телеканале «Россия-1».

По словам Мясникова, внезапная ночная головная боль относится к так называемым «красным флагам», на которые врачи обращают особое внимание. Он пояснил, что подобный симптом может сопровождать внутричерепную аневризму, опухолевые процессы или инфекционные заболевания.

Специалист также назвал другие признаки, требующие повышенного внимания. В частности, настороженность должна вызывать впервые появившаяся головная боль у людей старше 50 лет. Кроме того, опасными считаются случаи, когда неприятные ощущения усиливаются или ослабевают при изменении положения тела.

Мясников отметил, что особенно тревожной ситуация становится при сочетании головной боли с нарушением речи, онемением конечностей или других частей тела. При появлении подобных симптомов врач рекомендовал не откладывать обращение за медицинской помощью.

Ранее диетолог назвала самую вредную привычку, от которой пучит и тошнит.