Жизнь под обременением: почти 40% выставленных на продажу квартир в Москве оказались ипотечными

В столице зафиксирован резкий рост объема продаж залоговой недвижимости. Москвичи все чаще избавляются от инвестиционных новостроек и стартового жилья, чтобы досрочно закрыть кредиты, которые стало слишком дорого обслуживать, пишет РИА Новости.

Новый тренд столичного рынка недвижимости

На рынке жилой недвижимости Москвы сформировалась новая устойчивая тенденция: собственники стали массово выставлять на продажу квартиры с непогашенным жилищным кредитом, чтобы полностью закрыть свои обязательства перед банками. Об этом в интервью информационному агентству РИА Новости сообщила директор департамента первичного рынка и ипотеки столичного филиала компании «Этажи» Мария Сорока.

По внутренней статистике агентства, доля жилья, приобретенного с привлечением заемных средств и выставленного на продажу еще до выплаты долга, сегодня достигла внушительных 35–40% от общего объема предложения. Для сравнения, ровно год назад этот показатель находился в диапазоне 25–30%. Эксперты связывают такую динамику с качественным изменением отношения заемщиков к залоговому статусу недвижимости — люди перестали бояться обременений и больше не видят необходимости дожидаться финального платежа по графику, чтобы сменить или продать объект.

Что продают и почему люди отказываются от ипотеки

Аналитики рынка выделили две основные категории недвижимости, которые чаще всего попадают под досрочную реализацию:

Инвестиционные лоты. Квартиры в строящихся жилых комплексах комфорт- и бизнес-класса. Инвесторы приобретали их на начальных стадиях строительства, а после ввода объектов в эксплуатацию массово выводят на вторичный рынок для фиксации прибыли и закрытия кредитных плеч.

Стартовое жилье. Малогабаритные студии и однокомнатные квартиры, которые изначально покупались молодыми семьями. Такие объекты оперативно продаются ради расширения жилой площади.

Помимо плановых инвестиционных сделок, существенным драйвером роста продаж стала банальная невозможность заемщиков обслуживать набранные долги. В первую очередь это коснулось граждан, которые оформляли рыночную ипотеку в 2023–2024 годах. На фоне затяжного и резкого роста ключевой ставки ЦБ и, как следствие, заградительных процентов по коммерческим программам, ежемесячные платежи для многих семей оказались неподъемным бременем.

Трансформация условий для покупателей залогового жилья

Мария Сорока подчеркнула, что если еще несколько лет назад ипотечные квартиры продавались с дисконтом от рыночной стоимости из-за сложных и долгих юридических процедур, то теперь ситуация кардинально изменилась. Покупателям больше не нужно предоставлять огромные скидки.

Ведущие российские банки полностью цифровизировали и освоили экспресс-схемы безопасных расчетов. Современные механизмы переоформления долга, мгновенного снятия обременений и проведения безопасных транзакций через банковские аккредитивы сделали покупку залоговых квартир абсолютно прозрачной, безопасной и привлекательной для рядовых участников рынка.