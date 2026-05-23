Ледяной обстрел: на Сыктывкар обрушился мощный ливень с градом размером с мяч для пинг-понга

Стихия атаковала столицу Коми, превратив городские улицы в реки и нанеся серьезный ущерб имуществу жителей. Крупный град побил окна жилых домов и помял десятки припаркованных автомобилей, пишет News.ru.

Последствия стихийного бедствия в столице Коми

Сыктывкар оказался в эпицентре мощного грозового фронта. На столицу Республики Коми обрушился разрушительный ливень, который сопровождался шквалистым ветром, непрекращающимися вспышками молний и аномально крупным градом. Об экстремальной погодной ситуации в регионе оперативно сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на свидетельства очевидцев.

По словам местных жителей, ледяные снаряды, падавшие с неба, по своим габаритам не уступали мячам для настольного тенниса. Столь крупные фракции льда нанесли ощутимый материальный урон городской инфраструктуре и частной собственности. Жители разных районов Сыктывкара фиксируют многочисленные повреждения: разбитые и треснувшие оконные стекла в жилых многоэтажках, а также глубокие вмятины и разбитые триплексы на кузовах припаркованных во дворах автомобилей.

Локация основных подтоплений и прогнозы синоптиков

Потоки дождевой воды мгновенно перегрузили городскую систему ливневой канализации, что спровоцировало локальный транспортный коллапс. Самые критические и глубокие подтопления дорожного полотна образовались на одной из главных магистралей города — Коммунистической улице, а также на территории активно развивающегося микрорайона Емваль, где автомобилям приходилось буквально плыть по бампер в воде. Согласно актуальным прогнозам метеорологов, интенсивные осадки и грозовая активность в районе Сыктывкара должны полностью прекратиться ближе к ночи.

Экстремальная погода в других регионах России

Нынешний удар стихии по Коми продолжил череду опасных природных явлений, зафиксированных на территории страны в последнее время: