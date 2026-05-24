РЖД запустят туристический поезд по МЦК

Российские железные дороги планируют запустить туристический поезд на Московское центральное кольцо. Информация о новом маршруте появилась в перечне туристических составов, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно планам компании, в 2027 году количество туристических поездов увеличится до 131. Это на 11 маршрутов больше по сравнению с числом составов, курсирующих в текущем году.

Среди новых направлений значится маршрут под названием «Огни Москвы». Ранее в РЖД сообщали, что речь идет о вечернем круговом путешествии по МЦК. Дополнительные детали проекта пока не раскрываются. В компании уточнили, что более подробная информация о новом туристическом поезде появится позднее.

В настоящее время по Московскому центральному кольцу ежедневно курсируют поезда «Ласточка», которые работают в обычном пассажирском режиме согласно установленному расписанию.

