В ЛНР 24 и 25 мая объявили днями траура по жертвам атаки ВСУ на колледж

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура в связи с гибелью людей при атаке Вооруженных сил Украины на здание колледжа в Старобельске. Соответствующее заявление он опубликовал в своем канале на платформе « Макс ».

Пасечник назвал удар по общежитию Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета циничным и варварским. Ранее, в пятницу, он уже сообщал об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие этого учреждения.

По данным Следственного комитета России, украинские силы нанесли удар в ночное время с использованием четырех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как уточнили в МЧС РФ, в результате атаки погиб 21 человек, еще 42 человека получили ранения различной степени тяжести. Поисково-спасательные работы на месте происшествия уже завершены.

