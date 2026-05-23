Врач предупредила об опасности опохмеления пивом

Терапевт-гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, что попытки справиться с похмельем при помощи пива могут привести к серьезным последствиям для организма. Об этом специалист сообщила в беседе с « Лентой.ру ».

По словам врача, после употребления алкоголя в кровь вновь поступает этанол, который на короткое время снижает тревожность и уменьшает неприятные физические ощущения. Из-за этого человеку может показаться, что состояние улучшается. Однако на самом деле организм получает новую дозу токсичных веществ, а печень вынуждена работать интенсивнее, чтобы вывести алкоголь.

Чистик отметила, что спустя некоторое время после употребления пива симптомы похмелья могут усилиться. К ним способны добавиться слабость, скачки артериального давления и нарушения сердечного ритма. Кроме того, такая привычка повышает риск развития острого панкреатита.

Особую опасность, по словам гастроэнтеролога, употребление алкоголя во время похмелья представляет для людей с гипертонией. Специалист пояснила, что после кратковременного расширения сосудов возникает их спазм, который может спровоцировать резкое повышение давления. Это, как предупредила врач, увеличивает вероятность гипертонического криза и геморрагического инсульта.

