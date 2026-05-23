Спасение после потопа: Xiaomi запустила бесплатный ремонт залитых дождем смартфонов и бытовой техники

Китайский техногигант объявил о масштабной благотворительной акции для жителей регионов, пострадавших от разрушительных ливней. В течение месяца владельцы испорченной электроники Xiaomi и Redmi смогут восстановить свои гаджеты совершенно бесплатно. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Газета.ру.

Масштаб сервисной кампании и пострадавшие регионы

Китайская корпорация Xiaomi развернула беспрецедентную временную программу по безвозмездному восстановлению пользовательской электроники и фирменного оборудования, получившего повреждения в результате масштабных наводнений и аномально сильных ливней. По информации авторитетного зарубежного издания GizmoChina, специальное предложение будет действовать в фиксированный период — с 22 мая по 20 июня 2026 года.

Гуманитарная и сервисная инициатива технологического гиганта напрямую охватывает жителей провинций Цзянси, Хунань и Хубэй, которые сильнее всего пострадали от удара водной стихии. Руководство компании приняло решение оказать максимальную поддержку своим клиентам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, взяв на себя все финансовые издержки по реанимации утонувших приборов.

Какая техника подлежит бесплатному восстановлению

Согласно официальному заявлению вендора, программа не ограничивается только мобильными телефонами. Пострадавшие граждане могут рассчитывать на бесплатную комплексную диагностику, глубокую ультразвуковую чистку и полноценный ремонт при любых внутренних повреждениях, вызванных прямым попаданием влаги. Под действие акции подпадает внушительный перечень оборудования:

Смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки брендов Xiaomi и Redmi.

Носимые гаджеты (смарт-часы, беспроводные наушники, фитнес-браслеты).

Умные устройства для дома из разветвленной экосистемы Mijia.

Крупногабаритная бытовая техника (стиральные машины, холодильники, кондиционеры).

Для максимального удобства граждан предусмотрено несколько каналов взаимодействия: можно лично посетить авторизованные сервисные центры или направить сломанную малогабаритную технику через логистические службы по почте (в ряде выделенных районов). Кроме того, сами ремонтные офисы Xiaomi превратили в своеобразные пункты помощи. Пришедшие посетители могут абсолютно бесплатно воспользоваться высокоскоростным Wi-Fi, набрать чистую питьевую воду и оперативно зарядить уцелевшие пауэрбанки и телефоны.

Важность своевременного обращения

Представители Xiaomi особо подчеркнули, что проникновение жидкости внутрь корпуса по умолчанию признается критическим нарушением условий эксплуатации и никогда не входит в стандартный пакет заводской гарантии. В обычное время ремонт сильно залитого смартфона или премиального лэптопа обходится владельцам в круглую сумму, зачастую сопоставимую с покупкой нового устройства.

Инженеры бренда настоятельно рекомендуют пострадавшим жителям Китая не затягивать с визитом в мастерские. Из-за колоссальных масштабов непогоды сервисные центры уже сталкиваются с лавинообразным ростом спроса, а своевременное удаление окислений и остатков влаги из корпуса на ранней стадии значительно повышает шансы на успешное оживление цифровой техники.