Комары убийцы атакуют города: Роспотребнадзор объявил о жуткой угрозе для людей
Опасный вирус, способный вызывать тяжелые неврологические осложнения, активизировался с приходом тепла. Санитарные врачи напомнили о главных правилах безопасности на дачах и во время прогулок у водоемов, пишет 161.ру.
Особенности протекания опасной инфекции
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выпустила официальное обращение к гражданам с призывом строго соблюдать меры личной профилактики. Поводом для предупреждения стали риски распространения лихорадки Западного Нила — опасного вирусного заболевания, основными переносчиками которого выступают обычные кровососущие комары, широко распространенные на территории Российской Федерации.
В пресс-службе ведомства уточнили, что данный патоген официально фиксируется в России еще с 1999 года. Традиционным ареалом его выявления считаются южные субъекты страны, однако из-за климатических изменений география встреч с инфекцией постепенно расширяется. Медики особо подчеркивают, что напрямую от заболевшего человека к здоровому вирус не передается. Период скрытого нахождения инфекции в организме (инкубационный период) составляет от 2 до 14 суток. При этом у подавляющего большинства инфицированных — около 80% случаев — недуг развивается абсолютно бессимптомно. У оставшихся 20% пациентов наблюдается ярко выраженное лихорадочное состояние, а у 1–5% заболевших фиксируются крайне опасные для жизни поражения центральной нервной системы и неврологические осложнения.
Свод ключевых правил защиты от Роспотребнадзора
Для минимизации вероятности контактов с инфицированными насекомыми и предотвращения укусов ведущие санитарные эксперты рекомендуют придерживаться комплексной стратегии защиты, состоящей из простых бытовых правил:
- Индивидуальная защита на открытом воздухе. При выездах в лес, на пикники или во время отдыха на даче необходимо регулярно наносить на кожу и одежду сертифицированные репелленты (спреи, гели и аэрозоли).
- Правильный подбор гардероба. Для вечерних прогулок по городским паркам, скверам или вдоль береговых линий водоемов следует выбирать максимально закрытые вещи из плотной ткани.
- Ограничение опасных маршрутов. Стоит по возможности полностью исключить прогулки и нахождение в непосредственной близости от сильно заболоченных участков местности.
- Безопасность жилья. В окнах городских квартир, загородных коттеджей и дачных домиков в обязательном порядке должны быть смонтированы плотные защитные москитные сетки.
Отдельное внимание специалисты советуют уделить благоустройству придомовых территорий. Дачникам и жителям частного сектора необходимо тщательно следить за тем, чтобы на открытых верандах, балконах, лоджиях и самих участках не образовывались зоны со стоячей водой. Любые открытые бочки, канистры или декоративные емкости с застоявшейся жидкостью нужно оперативно опустошать или плотно закрывать крышками, поскольку именно такая влажная среда является идеальным инкубатором для массового размножения личинок комаров.