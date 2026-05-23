Комары убийцы атакуют города: Роспотребнадзор объявил о жуткой угрозе для людей

Опасный вирус, способный вызывать тяжелые неврологические осложнения, активизировался с приходом тепла. Санитарные врачи напомнили о главных правилах безопасности на дачах и во время прогулок у водоемов, пишет 161.ру.

Особенности протекания опасной инфекции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выпустила официальное обращение к гражданам с призывом строго соблюдать меры личной профилактики. Поводом для предупреждения стали риски распространения лихорадки Западного Нила — опасного вирусного заболевания, основными переносчиками которого выступают обычные кровососущие комары, широко распространенные на территории Российской Федерации.

В пресс-службе ведомства уточнили, что данный патоген официально фиксируется в России еще с 1999 года. Традиционным ареалом его выявления считаются южные субъекты страны, однако из-за климатических изменений география встреч с инфекцией постепенно расширяется. Медики особо подчеркивают, что напрямую от заболевшего человека к здоровому вирус не передается. Период скрытого нахождения инфекции в организме (инкубационный период) составляет от 2 до 14 суток. При этом у подавляющего большинства инфицированных — около 80% случаев — недуг развивается абсолютно бессимптомно. У оставшихся 20% пациентов наблюдается ярко выраженное лихорадочное состояние, а у 1–5% заболевших фиксируются крайне опасные для жизни поражения центральной нервной системы и неврологические осложнения.

Свод ключевых правил защиты от Роспотребнадзора

Для минимизации вероятности контактов с инфицированными насекомыми и предотвращения укусов ведущие санитарные эксперты рекомендуют придерживаться комплексной стратегии защиты, состоящей из простых бытовых правил:

Индивидуальная защита на открытом воздухе. При выездах в лес, на пикники или во время отдыха на даче необходимо регулярно наносить на кожу и одежду сертифицированные репелленты (спреи, гели и аэрозоли).

Правильный подбор гардероба. Для вечерних прогулок по городским паркам, скверам или вдоль береговых линий водоемов следует выбирать максимально закрытые вещи из плотной ткани.

Ограничение опасных маршрутов. Стоит по возможности полностью исключить прогулки и нахождение в непосредственной близости от сильно заболоченных участков местности.

Безопасность жилья. В окнах городских квартир, загородных коттеджей и дачных домиков в обязательном порядке должны быть смонтированы плотные защитные москитные сетки.

Отдельное внимание специалисты советуют уделить благоустройству придомовых территорий. Дачникам и жителям частного сектора необходимо тщательно следить за тем, чтобы на открытых верандах, балконах, лоджиях и самих участках не образовывались зоны со стоячей водой. Любые открытые бочки, канистры или декоративные емкости с застоявшейся жидкостью нужно оперативно опустошать или плотно закрывать крышками, поскольку именно такая влажная среда является идеальным инкубатором для массового размножения личинок комаров.