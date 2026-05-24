Собянин анонсировал запуск беспилотной линии метро в Москве к 2030 году

Мэр Сергей Собянин сообщил, что к 2030 году Большая кольцевая линия станет первой полностью беспилотной линией в системе столичного метро. Об этом глава города рассказал в своем Telegram -канале, подводя итоги двух лет работы Центра перспективных разработок Московского транспорта.

По словам Собянина, испытания первого российского беспилотного поезда метро стартовали еще в январе. На данный момент состав проходит тестирование без пассажиров и уже преодолел более трех тысяч километров.

Мэр отметил, что до конца текущего года поезд начнут проверять в общем графике движения метро, включая работу при минимальных интервалах в часы пик. Предполагается, что перевозка пассажиров в беспилотном режиме начнется в 2027 году, а спустя несколько лет на БКЛ планируют полностью внедрить автоматическое управление составами.

Параллельно в столице продолжается развитие беспилотного трамвайного транспорта. Как сообщил Собянин, Москва первой в мире организовала регулярное движение автономных трамваев с пассажирами.

Сейчас в городе работают четыре беспилотных трамвая. С учетом тестовых поездок их суммарный пробег превысил 35 тысяч километров, а число пассажирских поездок достигло более 100 тысяч.

Глава города также рассказал, что до конца года беспилотными системами оснастят еще 11 трамваев. Согласно планам столичных властей, к 2030 году подобные технологии будут использоваться примерно на двух третях трамвайного парка Москвы, а к 2035 году — почти на 90 процентах вагонов.

